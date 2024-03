[Présidentielle] Barthélemy Dias : « J'invite tous les acteurs politiques à accepter les résultats des urnes »

Les résultats tombent et le visage du prochain président de la république se dessine. Certains acteurs politiques félicitent déjà Bassirou Diomaye Faye. Ce n’est pas le cas de Barthélemy Dias, allié de Khalifa Sall, qui a publié un message sur cette présidence. « Au vu des tendances qui se dégagent des urnes je voudrais féliciter et remercier tous les militants et sympathisants de la coalition khalifa président qui ont voté pour notre candidat », a-t-il écrit.





Le maire de Dakar a aussi salué la « grandeur de la démocratie sénégalaise ».