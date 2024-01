Barthélémy Dias: “J'ai décidé de ne plus manger de riz”

En marge la cérémonie d'inauguration du centre municipal d'hemodialyse baptisé Khalifa Ababacar Sall, (https://www.seneweb.com/ news/Sante/inauguration-le- centre-d-rsquo-hemodialy_n_ 431008.html le maire de la Ville de Dakar, Barthélémy Dias a jugé important, qu'à côté de la mise en place d'infrastructures sanitaires pour la prise en charge curative, d'assurer un programme de prévention contre certaines pathologies comme l'insuffisance rénale.





En renforçant notamment la sensibilisation contre les facteurs à risques de cette maladie non transmissible qui gagne de plus en plus de terrain au Sénégal.





M. Dias invite les populations à mieux prendre soin de leur santé notamment en améliorant leur hygiène de vie. Cela commence, estime-t-il, par une bonne alimentation, la pratique régulière du sport et la lutte contre le stress.





"Depuis quelque temps, j'ai décidé de ne plus manger de riz parce que le riz est une des bases du diabète, à la place, j'ai décidé de manger du fonio. Il parait que c’est l’aliment des pauvres, mais les pauvres ils vivent longtemps", a-t-il déclaré sur une note d’humour.