[Présidentielle] Barthélémy Dias : “Je prie pour que celui qui sera élu soit accepté par tous et qu’on se mette au travail”

Le Maire de Dakar, Barthélémy Dias, soutien du candidat Khalifa Sall, a voté ce dimanche 24 mars à l’école Mass Massaer Niane 1 de dans son fief de Mermoz Il est venu vers 14h00 et a voté dans le bureau N1. Après avoir accompli le vote, M. Dias a félicité le peuple sénéglais.



“Je félicite le peuple sénégalais, c’est la victoire du peuple sénégalais qui est sorti en masse”, a-t-il déclaré.



Le maire de la capitale a aussi “prié le bon dieu pour que celui qui sera élu soit accepté par tous et qu’on se mette au travail”. “Le Sénégal a besoin de travail, de leadership. Nous avons battu campagne et nous avons proposé un programme chacun avec son style”, a-t-il ajouté.



M. Dias a néanmoins regretté que le Sénégal soit allé cette élection dans “une situation chaotique”.



Il souhaite, malgré tout, que “le dépouillement se passe dans des conditions de lucidité et de sérénité”.