Bassirou Diomaye Faye : «Mon premier gouvernement sera composé d’hommes et de femmes de valeur et de vertu »

Hier, le 5ème Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye s’est adressé au peuple. Ainsi, il a dévoilé les «prochaines et premières étapes de sa prise de pouvoir démocratique» sans donner une idée concernant la composition de sa prochaine équipe gouvernementale.