Bassirou Diomaye Faye, nouveau Président de la République : Une élection historique à plus d'un titre

De la fumée blanche s’est échappée du Palais de l’avenue Roum de Dakar, ce dimanche 24 mars 2024. Habemus presidentum ! Le peuple sénégalais vient de choisir celui qui présidera à sa destinée les cinq prochaines années (2024-2029).



Élu président de la République - même si les résultats officiels n’ont pas été proclamés - à l’issue d’un processus électoral assez inédit avec ses multiples revirements (report, campagne express de 12 jours…), Bassirou Diomaye Faye, 43 ans, est le plus jeune président de la République depuis Abdou Diouf qui est arrivé au pouvoir à 46 ans en 1981.



Une alternance dès le premier tour, une première dans l’histoire



Cerise sur le gâteau, cette consécration au sommet de la République intervient à la veille de son anniversaire. En effet, le nouveau Chef de l’État fête ses 44 ans, ce lundi 25 mars, au lendemain de son élection dès le premier tour.



Autre fait inédit, en plus d’avoir largement dominé dans les urnes (plus de 56% des suffrages) le candidat de la mouvance présidentielle (Amadou Ba), Bassirou Diomaye Faye est le premier opposant sénégalais à réaliser une alternance dès le premier tour. A signaler que les deux premières alternances (celle de 2000 et de 2012) se sont opérées à l’issue d’un second.