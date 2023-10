BBY: Des responsables du Sine rendent hommage à Macky Sall et s’engagent au côté d’Amadou Ba

Des hauts cadres du Sine, des élus, des maires, des responsables locaux, des jeunes et des femmes se sont réunis à Tattaguine sous la direction du Ministre Moise Sarr et du Président Woulé Ndiaye. Cette rencontre a été marquée par un hommage au Président Macky Sall, le lancement du parrainage, et l'engagement à mobiliser les militants pour soutenir le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba, pour une victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle de février 2024. Une résolution a été adoptée à l'issue de cette réunion, exprimant un fort soutien envers le Président Macky Sall et appelant à l'unité au sein du parti.







L’intégralité de leur message :





Le Sine rend hommage à Macky SALL, lance le parrainage et appelle à l’unité pour une victoire éclatante du PM Amadou BA.





Sous la houlette du Ministre Moise SARR et du Président Woulé NDIAYE, de hauts cadres du Sine, des élus, des maires, des responsables à la base, des jeunes et des femmes, regroupés autour d’une plateforme porteuse d’une nouvelle dynamique se sont donné rendez-vous à TATTAGUINE pour rendre un vibrant hommage au Président, lancé le parrainage et surtout engagé le nécessaire travail de (re)mobilisation des militants et sympathisants pour l’élection dès le Premier tour du candidat Amadou BA.





À l’issue de cette réunion qui a accueilli des responsables venus des quatre coins du département, la résolution ci-dessous a été adoptée.





RÉSOLUTION DE TATTAGUINE :





Nous responsables du département de Fatick, réuni(e)s autour d’une plateforme regroupant des élus, des maires, des coordonnateurs et de présidents de mouvements, de responsables et militants de l’Alliance Pour la République, de Benno Bokk Yakaar, de la grande coalition présidentielle, d’acteurs de développement, de personnes ressources et de plusieurs autres bonnes volontés :





– Considérant que le Président Macky SALL, par son bilan élogieux, a marqué et pour toujours l’Histoire du Sénégal?;





– Considérant que le leadership du Président Macky SALL au triple plan national, continental et mondial a rendu fiers nos compatriotes d’ici et d’ailleurs?;





– Considérant que sa décision historique de ne pas se présenter à l’élection présidentielle du 25 février 2024 alors qu’il en avait droit, est l’une des expressions les plus abouties de sa stature d’homme d’État et de démocrate accompli, soucieux de l’image et du devenir de son pays?;





– Analysant objectivement la situation politique du département de Fatick caractérisée par une certaine léthargie, un immobilisme, un déficit de coordination, un manque de cohésion, entre autres, qui ont eu comme conséquence le découragement de beaucoup de militants et responsables politiques et la défection notée, ces derniers jours, dans nos rangs au profit d’autres candidats à la présidentielle?;





Conscients de l’impérieuse nécessité de fédérer toutes les composantes de la majorité présidentielle autour de l’élection dès le premier tour de notre candidat Amadou BA au soir du 25 février 2024?;





– DÉCIDONS :





De renouveler notre confiance totale et notre soutien indéfectible au Président Macky SALL pour son choix judicieux porté sur le PM Amadou BA pour représenter notre famille politique à l’élection présidentielle du 25 février 2024 et pour la nomination de l’honorable député Abdoulaye DIAGNE comme délégué national chargé du parrainage?;





D’alerter sur les agissements de certains responsables de nature à saper l’unité du parti et à freiner la nouvelle dynamique tant souhaitée par tous les responsables et militants?;





D’accorder plus de respect et de considération aux responsables à la base et aux pionniers du parti qui sont nos chevilles ouvrières et de poursuivre le travail, sans relâche, pour le développement du terroir, la promotion des jeunes, des cadres et des femmes?;





D’exhorter les élus, les militants et responsables, toutes catégories confondues, à renforcer la solidarité, la fraternité et la cohésion au sein du parti dans un Benno Bokk Yakaar consolidé et conquérant?;





D’engager, sans délai et activement, la campagne de collecte de parrains pour notre candidat Amadou BA partout dans le département de Fatick qui, seront ensuite centralisés puis remis au collège des responsables de la plateforme avant toute remise officielle?;





D’élaborer rapidement et de mettre en œuvre notre plan d’actions pour la pré-campagne, assortie d’une tournée dans le département autour du concept «?DJOCKTOR FO FOGOLE?» ou «?Échanges avec nos parents?»?;





De rendre, encore une fois, un hommage solennel au Président Macky SALL, digne et illustre fils du Sine pour services rendus au terroir, à la République et au continent africain.





Fait à Tattaguine, le 7 Octobre 2023