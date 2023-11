BBY : En France, Mamadou Kassé mobilise les troupes derrière le candidat Amadou Ba

Le temps est à la remobilisation des troupes en direction de l'élection présidentielle du 25 février 2024. A ce rendez-vous majeur de la République, la diaspora est très attendue, particulièrement la France qui compte la plus grande communauté sénégalaise établie à l'extérieur. C'est peut être ce qu'a compris Mamadou Kassé, Président du Conseil départemental de Tambacounda, par ailleurs Directeur général de la SICAP SA, en présidant une très grande réunion aux allures de meeting à Asnières dans la région parisienne (France) ce samedi 18 novembre 2023.





Invité par les ressortissants de Tambacounda en France, le Président Kassé est venu à leur rencontre à la tête d'une très forte délégation composée, entre autres, du Président du Conseil départemental de Bakel Mapaté SY, des Maires de Kidira, Demba Thiam, de Netteboulou, Issa Signaté, de Niani Toucouleur, Seydou Ba, de Bélé, Saidou Ka, de Sinthiou Mamadou Boubou, Adama Ndom ainsi que de la Vice-présidente du Conseil départemental de Tambacounda, Mme Fatoumata Cissé. C'est dans une salle pleine à craquer, avec des militants venus des quatre coins de la France, que Mamadou Kassé a appelé à l'union sacrée autour du Candidat Amadou Ba pour le triomphe au soir du 25 février 2024. Il a rappelé le travail titanesque du Président Macky Sall pour le Sénégal.







Le Responsable politique de Tambacounda a appelé les membres de sa communauté à rester soudés pour l'idéal commun à savoir l'élection du Président Amadou Ba dès le premier tour. Il a rappelé que le nom du Président Macky Sall est déjà inscrit dans les annales de l'histoire pour avoir mis le Sénégal sur les rampes du développement socio-économique et avoir pris l'historique décision de ne pas se présenter en 2024. Il a également exhorté les responsables de la diaspora à taire les querelles et se concentrer sur l'essentiel pour laver l'affront des dernières élections législatives qui les avait amenés à perdre leurs députés au profit de l'opposition. Tous les orateurs ont salué le leadership du Président Mamadou Kassé et lui ont assuré soutien et accompagnement. Mme Aissata Dia, Vice-Consule à Paris est longuement revenue sur la marche du Parti et l'obligation de résultat pour les échéances à venir. Elle a également appelé à l'unité des responsables pour une victoire sans appel du candidat Amadou Ba.