BBY : Fanta Sall collecte 7 790 parrains pour le candidat Amadou Ba

À l’image des autres responsables politiques de la majorité présidentielle, la députée Fanta Sall a déposé son lot de parrainage constitué de 7.790 parrains. Le staff de la parlementaire de Koungheul a ainsi mis sur la table du pôle mobilisation et parrainage avec à sa tête, le délégué régional, Abdoulaye Saydou Sow, sa contribution en perspective des élections présidentielles de 2024.



“Cette collecte a été facilitée par l’engagement et la détermination des jeunes et les femmes qui sont derrière la député du département de koungheul qui a toujours œuvré pour le triomphe de la coalition BBY dans le Bambouck”, a déclaré Mamadou Diop.



Joint au téléphone, Fanta Sall a déclaré: « Mon équipe de collecte est partie auprès du délégué régional, le Ministre Abdoulaye Sow remettre 7790 (sept mille sept cent quatre-vingt-dix ) signatures qu’on a eu à collecter au niveau départemental pour notre candidat Amadou Ba. Voici la répartition des parrainages dans le département : Koungheul 2410 parrains ; Ida Mourid 1250 parrains ; Missirah Waden 960 parrains ; Saly Escale 850 parrains ; Lour Escale 630 parrains ; Fass Thieckene 540 parrains ; Maka Yop 470 parrains ; Guainth Pathé 440 parrains ; Ribot Escale 240 parrains”.