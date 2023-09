BBY: Le Ministre Mamadou Talla dit « oui » à la candidature de Amadou Ba

Le ministre des Collectivités territoriales, Mamadou Talla, a « salué le choix cohérent et judicieux du Président Macky Sall » sur Amadou Ba pour défendre les chances de Benno Bokk Yakaar. Il donne ses raisons dans une note que Seneweb publie en intégralité.



« Le Premier ministre, Monsieur Amadou BÂ, a été choisi par Son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République, et la majorité présidentielle comme candidat de la grande coalition Benno Bokk Yakaar à l’élection présidentielle du 25 Février 2024. Ce choix est cohérent et judicieux pour la continuité du programme, symbolisé par le le Plan Sénégal émergent (PSE) afin de consolider les progrès du pays dans l'intérêt des Sénégalais.



J'adhère totalement au choix que Son Excellence, Monsieur Macky SALL, a porté sur le Premier Ministre Amadou BÂ. Je le félicite également. Je réaffirme ma détermination et mon engagement à soutenir cette candidature jusqu’à la victoire éclatante au soir du 25 Février 2024 .



J’en profite pour exhorter tous les militants particulièrement ceux du département de Kanel et de la Diaspora à soutenir sans réserve la candidature du Premier ministre, Monsieur Amadou BÂ, pour une éclatante victoire dès le premier tour. Je dis OUI!!!



Mamadou TALLA, NÉNA WAAW Amadou BÂ “KO AAN WELIMIN”