BBY : Les Presidents de conseils départementaux réitèrent leur soutien total à Amadou Ba (Communiqué)

"Sous la présidence de Monsieur Ahmed Youssouph BENGELLOUNE, nous, Présidents de conseil départemental, membres de la coalition Benno Bokku Yakar, avons organisé une réunion virtuelle le lundi 22 janvier 2024 pour aborder l’actualité politique nationale et la candidature de notre coalition. Nous, Présidents de conseil départemental membres de la coalition Benno Bok Yaakar, nous réjouissons unanimement et chaleureusement de la sage décision du Premier Ministre Amadou BA, candidat de la coalition Benno Bok Yakar, d’opter pour le parrainage des élus territoriaux pour le dépôt de son dossier de candidature en vue de l’élection présidentielle.





Cette décision démontre un souci de représentativité accrue et renforce la connexion essentielle entre les citoyens au niveau local et la sphère présidentielle, témoignant d’un engagement pour une représentation unifiée. Nous sommes convaincus que cette option contribuera à une campagne électorale cohérente.





Le succès de cette première étape de la marche vers la victoire finale est la preuve du mérite et de la compétence de notre candidat, renforçant ainsi notre confiance en sa capacité à servir notre nation au plus haut niveau. A cet effet, nous réaffirmons notre ferme engagement à soutenir et à travailler activement pour l'élection du Premier Ministre Amadou BA à la présidence de la République. Nous croyons en sa vision et son leadership pour un avenir prospère.