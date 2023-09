BBY : Tening Sène appelle à l’union sacrée derrière Amadou Ba

Dr Tening Sène, maire de la Commune de Ndiaganiao, a invité “les alliés et militants de la majorité présidentielle à une grande mobilisation dans l'unité et la cohésion pour le triomphe” de BBY et de son candidat Amadou Ba, à l’élection présidentielle de 2024.









Dr Sène félicite le Premier ministre et se dit déterminée à “s'engager pour le combat pour une large victoire au premier tour au soir du 25 février 2024”.









Pour rappel, Amadou Ba a été désigné, samedi dernier, candidat unique de la coalition Benno Bokk Yakaar après un peu plus de deux mois de concertations, menées sous l’égide du Président sortant, Macky Sall.