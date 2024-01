BBY Thiès : Augustin Tine élu Coordonnateur Départemental du Comité électoral

Ce matin, ils étaient nombreux à assister à l'assemblée générale pour le montage du comité électoral du département de Thiès. Tous les responsables du département ont répondu à l'appel.





Le ministre Pape Amadou ndiaye, le président Abdou Mbow, Le président du conseil départemental Siré Dia, la député Maimouna Sene, le Dg de L'AIBD Abdoulaye dieye, les maires du département, les représentants des mouvements de soutien comme Monsieur Ngingue, le conseiller économique et social et environnemental Madabo Wade, la présidente Seynabou Ndieguene et tous les responsables des différentes communes.





Après avoir donné les informations pour le montage des comités électoraux communaux qui doivent se faire dans tout le département au plutard demain Dimanche, le ministre d'état Augustin Tine, Maire de fandenne à été porté à la tête du Comité électoral départemental par acclamation.