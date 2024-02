BBY/Thiès félicite l’imperturbable lucidité du président Macky Sall

La coordination Benno Bokk Yakaaar de Thiès se réjouit et se félicite de l’imperturbable lucidité du président Macky Sall, face aux pressions de tous ordres exercées sur lui afin de le pousser à la faute qui ternirait sa sortie de fonction.





"Dans sa volonté inaltérable et irréversible de léguer à la postérité un Sénégal stable et sécure, le président Macky Sall vient de prendre, contre toutes les sombres prévisions de ses détracteurs et contempteurs, la seule décision logique de ne point prolonger son séjour à la tête du Sénégal", lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb.





La coordination estime que les actions du chef de l’État s’inscrivent, "inlassablement, dans la logique républicaine du respect de la Constitution, de la parole donnée, surtout après son travail remarquable abattu pendant une douzaine d’années au profit exclusif du peuple sénégalais, du continent africain et aussi de la planète tout entière".