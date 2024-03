BCEAO : Le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou réagit à l'élection de Bassirou Diomaye Faye

Dans son programme, Bassirou Diomaye Faye prône la monnaie unique et la sortie du Sénégal de la zone franc CFA. Ce qui n'empêche pas le président du Conseil d'administration de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), en charge du franc CFE, de féliciter le nouveau président.







"Dans l’attente de l’exprimer par d’autres canaux, je voudrais saisir la présente occasion pour adresser en mon nom propre et celui de notre Banque centrale, nos chaleureuses félicitations au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la suite de son élection à la tête du Sénégal. Je formule à son endroit des vœux de réussite dans l’accomplissement de ses nouvelles charges au service du peuple sénégalais", a déclaré Jean-Claude Kassi Brou à la réunion du Conseil d'administration de la BCEAO.





Ce dernier a également félicité le président sortant, Macky Sall. "Avant de clore mon propos, je voudrais exprimer en votre nom et au mien propre, les remerciements de la BCEAO à Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal dont le mandat s’achève le 2 avril 2024. Le Sénégal, pays hôte de notre institut d’émission, a toujours joué, sous le leadership fort et clairvoyant de ses différents chefs d’État, un rôle important dans le processus d’intégration monétaire de notre zone ouest-africaine. Cette implication résulte naturellement de la tradition historique remarquable d'engagement de ce pays et de son peuple en faveur de la consolidation de l’intégration africaine", a ajouté Kassi Brou.