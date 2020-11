Bécaye Diop : « Il n’y a pas lieu de décréter un deuil national quand on se suicide »

Becaye Diop, maire de Ross Bethio

Bécaye Diop ne veut pas entendre parler de deuil national. Le maire de Ross-Béthio est d’avis que le Chef de l’Etat n’a pas à décréter un deuil national à la mémoire des centaines de victimes sénégalaises de l’émigration clandestine.





Car, « Un deuil national est généralement décrété à l'occasion de pertes de vies humaines suite à un évènement marquant. Mais quand on brave la mort, à la limite quand on se suicide, il n'y a pas lieu de décréter un deuil national », a relativisé Bécaye Diop.