BENNO BOKK YAKAAR MAROC : ABDOU KARIM SALL À L’HEURE DES RECONCILIATIONS INTERNES ET DU DÉBAUCHAGE CHEZ L’EX-PASTEF

Qui l’eût cru ? Les militants de l’Alliance pour la République (APR) et, par extension, de Benno Bokk Yakaar (APR) au Maroc sont redevenus un et indivisible. Abdou Karim Sall est passé par là ! Le Maire de Mbao qui séjourne présentement au Royaume chérifien a réussi l’invraisemblable prouesse de réconcilier deux grandes responsables de BBY et non moins figures emblématiques de l’APR dans ce pays frère de l’Afrique du Nord.





Il s’agit de Madame Aïda Traoré, présidente des femmes de la délégation des sénégalais de l’extérieur (DSE) du Maroc, par ailleurs vice-consul du Sénégal à Dahla et sa sœur Astou Mbaye, coordonnatrice de la DSE de Casablanca. Les deux braves dames ont officiellement fumé le calumet de la paix, ce samedi 20 janvier 2024, devant l’ancien ministre de l’environnement et du développement durable du Sénégal.





C’était en présence de leurs camarades de parti et coalition, venus assister en masse à une réunion préparatoire convoquée par M. Abdou Karim Sall en prélude au grand rassemblement de Casablanca, ce dimanche, à l’hôtel Hyatt Regency. Sous les acclamations de l’assistance, Aïda Traoré et Astou Mbaye se sont données la main pour « l’intérêt supérieur de l’APR et BBY, mais aussi pour l’avenir du Sénégal », justifient-elles. Elles s’engagent, avec tous leurs camarades, à mouiller le maillot pour donner une victoire éclatante à leur candidat Amadou Bâ au soir du 25 février 2024. Ce dont se réjouit le responsable de l’APR Mbao qui, dans la foulée, a exprimé toute sa satisfaction après ces belles retrouvailles de la famille BBY du Maroc. « Je suis un homme politique comblé », a laissé entendre le parrain du mouvement « AKS Doolé Diaspora ».





Et ce n’est pas tout, l’autre beau pari réussi par Abdou Karim Sall à Casablanca a été celui-là même de convaincre des militants de première heure de l’ex-parti Pastef à rejoindre la grande coalition Benno Bokk Yakaar en vue de l’élection présidentielle à venir. Ces derniers comptent se donner à fond eux-aussi pour faire élire Amadou Bâ comme 5ème Président de la République du Sénégal. « Avec l’apport de ces nouveaux adhérents, nous venons ainsi de mettre tous les atouts de notre côté afin de renverser la tendance par rapport aux dernières joutes électorales au Maroc », déclare un Abdou Karim Sall très optimiste du reste pour la suite des événements.