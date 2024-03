Bibliothèque nationale, relance et labellisation de certaines activités, statut de l’artiste…Les propositions de Khalifa Sall pour le secteur culturel

Dans son programme, le candidat Khalifa Sall veut faire de la culture, un outil de préservation et de promotion de la diversité de notre patrimoine. Ce domaine est pour lui, un instrument au service de la cohésion nationale et un levier de création de richesses et d’emplois. Pour y arriver, il compte construire une Bibliothèque nationale, afin de soutenir la création de librairies dans toutes les collectivités territoriales. Dans cette logique, il veut créer un réseau de médiathèques intercommunales dédiées aux usages culturels numériques.





De plus, le candidat veut assurer une meilleure protection des œuvres et des auteurs, en réglant la question du statut des créateurs et de la couverture sociale. Dans cette même logique, la redynamisation de la biennale de l’art contemporain, celle de l’école nationale des arts de même que la création des structures de formations dans les régions vont être faites.





Une fois élu, Khalifa Ababacar Sall veut relancer, labelliser et appuyer certains programmes culturels en vue de les inscrire dans l’agenda culturel national. Il compte mettre en œuvre un programme de préservation des archives, du patrimoine matériel et immatériel, via la numérisation.