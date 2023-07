Biens mal acquis: Thierno Alassane Sall contre la suppression de la Crei

Le député de la "République des valeurs" est contre la proposition de loi supprimant la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) ressuscitée en 2012 par le régime de Macky Sall dans le cadre de la traque des biens mal acquis.





« Ce jeudi, l’Assemblée nationale procédera, dans la plus stricte intimité post-dialogue, à l’enterrement de la plus célèbre des Cours de justice du Sénégal, la Crei », a-t-il écrit dans un tweet. Et se demander : « Pourquoi cette dissolution en catimini, et en procédure d’urgence, pour une institution certes controversée et perfectible, mais qui reste la seule arme réellement efficace pour réprimer l'enrichissement illicite, notamment celui des agents publics milliardaires ? ».