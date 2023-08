Bignona : Le Marabout Fansou Bodian demande la libération de Sonko

Le Guide religieux de Bignona a révélé son inquiétude face à la situation actuelle du pays. Fansou Bodian a sollicité la libération du leader de l’ex-Pastef, Ousmane Sonko et celle de toutes les personnes arrêtées suite à cette tension politique.





Le Marabout demande aux Président Macky Sall d'œuvrer pour la vérité, mais aussi d'être tolérant et clément envers Ousmane Sonko et tous ceux qui sont arrêtés pour des raisons politiques. Fansou Bodian exhorte à plus de sérénité et de calme afin que le pays retrouve sa quiétude.





Le guide religieux plaide pour une justice libre et debout pour la paix et la stabilité. Pour le marabout Fansou Bodian, cette situation n'arrange personne et crée beaucoup de dommages en plus des impacts sur l'économie du pays, le transport, plusieurs personnes subissent des pertes. Selon lui, tous doivent participer aux élections de même que le leader du Pastef, Ousmane Sonko.