[Parole aux militants] Bilal Ciss donne cinq bonnes raisons de voter Aly Ngouille Ndiaye





Ténor de BBY, Aly Ngouille Ndiaye a décidé de tracer sa voie et de briguer le suffrage des sénégalais. Celui qui a accompagné le président Macky Sall durant ses deux mandats a été plusieurs fois ministres. Une expérience parmi d’autres présentée par Bilal Cissé, coordonnateur national des jeunes de la coalition Alyngouille2024 dans cette rubrique réservée aux militants.

1. Un engagement d'assurer la souveraineté alimentaire dès son premier mandat présidentiel (2024-2029)

Monsieur Aly Ngouille NDIAYE, maire d’une commune qui fait partie des premières au Sénégal, est un entrepreneur agricole. Cette expertise professionnelle et l’appui des populations dans la mise en place d’un système de financement local et durable du secteur agricole dans son département Linguère, a développé dans son esprit, une rationalité voire une croyance profonde selon laquelle le développement du pays passe nécessairement par l’accélération et la modernisation du secteur primaire qui emploie plus de 70% de la population active.

Aussi, en sa qualité de Ministre de l'Agriculture, de l'Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire, Monsieur Aly Ngouille NDIAYE a-t-il élaboré la Stratégie de Souveraineté Alimentaire (SAS) qui vise un financement Compact de cinq milles (5000) milliards. Un complément exceptionnel de cent (100) milliards s'ajoute au quatre-vingt-cinq (85) milliards pour les équipements agricoles.

Monsieur ALY NGOUILLE NDIAYE est unanimement apprécié par le monde rural, grâce à sa réactivité, son humilité, son humanisme, sa passion pour le Secteur primaire (Agriculture, Élevage, Pêche).

2. Ordre, discipline, rigueur

Monsieur Aly Ngouille NDIAYE, un digne fils du Sénégal, ses expériences diverses montre à suffisance qu’il est un leader charismatique ayant des qualités de fédérateur, de courage (diom, fitt), de loyauté (kou woor), de travail doublé d’une fermeté de caractère (fulla ak fayda).

Humble (ku woyof), courtois, compétent et discipliné, Monsieur Aly Ngouille NDIAYE est reconnu pour sa rigueur dans le travail, sa loyauté dans ses relations et son respect de la parole donnée faisant de lui un dirigeant qui inspire confiance.

Monsieur Aly Ngouille Ndiaye assure et rassure ses compatriotes toutes obédiences confondues. Les sénégalais, dans leur écrasante majorité, apprécient son programme orienté vers un Sénégal ancré sur une souveraineté alimentaire et un développement durable dans la justice et l’équité.

Son enracinement, son attachement aux valeurs socioculturelles, sa réputation d'homme politique compétent et intègre constituent un soubassement de sa candidature qui vise à rendre le Sénégal souverain dans tous les domaines d’où sa devise : "Le Sénégal en Priorité"

3. Un homme d'État doublé d’une riche expérience ministérielle, de banquier, et d'agriculteur

En homme politique engagé pour l’amélioration des conditions de vie des populations, Monsieur Aly Ngouille NDIAYE a accepté son sacerdoce en exerçant des responsabilités gouvernementales importantes. C’est dans ce cadre qu’il a occupé différents portefeuilles ministériels dont celui de l’Energie et des Mines, ensuite de l'industrie et des mines puis celui de l'Intérieur et enfin celui de l'Agriculture de l'Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire.

Monsieur Aly Ngouille NDIAYE partisan du management axé sur les résultats a atteint des performances reconnues par le Gouvernement et les citoyens. L’on peut citer entre autres, la normalisation de la fourniture d'électricité mettant fin aux délestages intempestifs à travers tout le pays, la renégociation de certains contrats, des codes adoptés, le projet de création du pôle urbain de Diamniadio, la mise en place de parcs et d’hôtels industriels, l’amélioration et le redressement de plusieurs industries en crise, l’organisation sans contestation de l'élection présidentielle de 2019.

En outre, il a été acteur de médiation dans plusieurs crises sociales et apporté des innovations majeures dans l’Agriculture comme le programme portant sur le Maïs hybride (25.000 ha de maïs cultivé) et la mise en place du développement de la Stratégie nationale de Souveraineté Alimentaire (SAS). Dans le domaine de la sécurité, il a beaucoup contribué à l'extension des commissariats de police, et maîtrise parfaitement le fonctionnement de l'administration territoriale.

4. Un homme de foi avec des relations consolidantes dans les familles religieuses du Sénégal

En digne fils du terroir, Monsieur Aly Ngouille NDIAYE est ancré dans les valeurs qui gouvernent la société sénégalaise. Il connait les milieux religieux (musulman et catholique), confrériques, confessionnels et coutumiers.

En ce qui concerne le milieu confrérique et confessionnel, Monsieur Aly Ngouille Ndiaye de par ses responsabilités municipales, politiques et gouvernementales a fréquenté les lieux de pèlerinage comme Touba, Tivaouane, Kaolack, Thiès, Saint-Louis, Louga, Ndiassane, Thiénaba, Nimzatt, Leona, Médina Baye etc.

Le pacte scellé avec Khadim Rassoul renouvelé à travers son allégeance à Serigne Mountakha MBACKÉ, actuel khalife général des Mourides consolide une affection portée à la ville sainte de Touba. En effet, le saint-homme de Touba, à l'instar de plusieurs khalifes généraux le considèrent comme leur « fils de cœur». C'est à Touba cité religieuse où l'une de ses demeures lui avait été offerte par feu Serigne Saliou MBACKÉ.

5. Justice et employabilité des jeunes.

- justice

Il s'engage à rapprocher le justiciable de la justice, corriger l’inégale couverture géographique des juridictions et lever les barrières financières et juridiques.

Il prendra des mesures pour combler le déficit de magistrats, d'avocats, de greffiers et autres agents de la Justice.

Il envisage des réformes profondes au sein de la Magistrature, après concertations avec les acteurs de la justice.

Soucieux des droits et des libertés des citoyens, il initiera un vaste chantier de réformes pour réduire et simplifier les délais de procédure avec la mise en place d’un juge des libertés.

- Employabilité des jeunes

Il s'engage à restructurer les formations afin d'assurer une adéquation entre formation et emploi, en mettant en place des programmes innovants adaptés aux besoins du marché de l’emploi au Sénégal à moyen et long terme.

Il reconnaît que l’employabilité est cruciale pour permettre aux jeunes d’obtenir un emploi décent et de s'adapter aux changements, et pour permettre aux entreprises d'adopter de nouvelles technologies tout en devenant plus productives et durables.

Il prend des mesures pour supprimer le travail temporaire dans le secteur formel et pour accompagner les jeunes dans l'obtention de leur premier contrat permanent.

Il s'engage à réfléchir avec les jeunes sur les métiers émergents et à investir dans les start-ups, tout en développant des programmes de formation courts adaptés à certaines catégories de jeunes.