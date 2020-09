Bilan Pdli : Me Ousmane Sèye et Cie exigent la lumière sur les 750 milliards

Me Ousmane Seye

La coalition pour l’Emergence Taxawu Sénégal (CPE) demande le bilan du plan décennal de lutte contre les inondations. Me Ousmane Sèye et ses camarades exigent la clarté sur le bilan dudit plan, estimé à 750 milliards.

Dans un communiqué parvenu au journal « L’AS », « La CPE félicite et encourage le président de la République pour les mesures d’urgence prises pour secourir les populations victimes des inondations (Plan ORSEC, l’octroi de 3 milliards aux populations et 7 milliards pour les équipements). La CPE exige le bilan du plan décennal contre les inondations et soutient le président de la république pour l’achèvement du plan et son renforcement dans l’intérêt exclusif des populations. La CPE adhère à l’idée d’ériger Keur Massar en département et sollicite la mise en œuvre effective de la politique de l’équité territoriale », lit-on dans les colonnes du journal.