Birahime Seck : "Toute personne qui travaille pour le report de la Présidentielle est un ennemi de..."

Au Sénégal, l'idée d'un report du scrutin présidentiel du 25 février 2024 est de plus en plus agitée. La question est d'autant plus sérieuse que le président Macky Sall reçoit, depuis 18 h, des candidats recalés qui auraient sollicité cette audience.





Une attitude qui n'est pas du goût du coordonnateur du Forum civil/Section sénégalaise de Transparency International. A travers un post sur X, Birahime Seck est convaincu que "l'élection présidentielle doit se tenir le 25 février 2024".