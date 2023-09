Birame Souleye, Diomaye, Guy Marius..: Quel profil pour porter le « projet » de Sonko ?

A quelque six mois de la présidentielle de février 2024, les responsables de l’ex-Pastef semblent se rendre à l’évidence, en pensant à une candidature « dans tous les cas », Ousmane Sonko étant en détention et radié des listes électorales. Dans la galaxie Pastef (dissous), trois noms émergent à savoir Birame Souleye Diop, Bassirou Diomaye Faye et Guy Marius Sagna.











C’est le vice-président de l’ex parti des Patriotes Africain du Sénégal pour le Travail, l’éthique et la Fraternité (Pastef), qui a donné le ton, dimanche dernier. « Le parti Pastef aura un candidat » pour la présidentielle du 25 février 2024, a soutenu Dr. Dialo Diop, invité de l’émission ‘’Objections’’ sur Sud Fm. « Chez nous, le chef d’équipe n’est pas un tyran. C’est un coach », a-t-il ajouté. Il a tenu ses propos au moment où son leader, Ousmane Sonko, envoyé en prison et radié des listes électorales, bouclait son 29e jour de grève de la faim au service des urgences de l’hôpital Principal de Dakar.













Quarante-huit (48) heures plus tard, le secrétaire à la communication de l’ex Pastef lâche le morceau. « Le Pastef aura dans tous les cas un candidat », a admis El Malick Ndiaye. Non sans préciser, dans la foulée, que le vice-président de Pastef « a juste parlé de la candidature de Pastef, mais il n’a nullement été question d’un plan B ».









Il rappelle : « Depuis 2017, nous avons toujours participé aux élections, en coalition. Donc le fait que Pastef soit dissous ne nous empêchera pas d’aller à la présidentielle. Nous y travaillons d’arrache-pied et d’ici quelque temps vous en saurez quelque chose ».









Birame Souleye, gardien du temple ‘’Pastef’’









Ce qui prouve donc, même si le monsieur Communication ne l’a pas clairement indiqué, que la possibilité d’un plan B se précise de plus en plus. Et d’ailleurs, au sein de l’ex-formation d’Ousmane Sonko, trois noms émergent. Il s’agit du député-maire de Thiès-Nord, Birame Souleye Diop, son collègue Guy Marius Sagna et de Bassirou Diomaye Faye.









Le premier, chef du bureau de contrôle Dakar 1, fait partie des moins subversifs dans la galaxie ‘’patriote’’. Ancien du Mouvement des étudiants libéraux de l’université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis -d’où il est sorti avec un diplôme de DEA en droit public avant d’intégrer l’Ecole nationale d’administration (Ena)-, Birame Souleye Diop porte, depuis quelques années, la casquette de n°2 du parti Pastef, dont il est membre fondateur, même s’il n’en a pas l’air.









Peint par beaucoup de ses collègues comme un contrôleur «aguerri», « loyal » et « incorruptible », le fiscaliste, devenu maire, est également le président du groupe parlementaire ‘’Yewwi askan Wi’’. Un statut qui, selon certains observateurs, ferait de lui le favori pour pouvoir porter le « projet » de son « ami » et ancien collègue Ousmane Sonko.













Car, entre lui et ce dernier, le cheminement a commencé à l’université et il s’est consolidé au sein du syndicat des impôts et des domaines. Contrairement à Sonko et à Diomaye, lui c’est la mesure, c’est l’équilibre, comme en témoignent plusieurs membres du parti. « Birame, soutient l’un d’eux, est très à cheval sur les textes. C’est un administratif pur et dur, qui ne veut rien faire en dehors de ce que lui permettent les lois de la République. Même dans cette affaire, il avait pris les devants pour dire aux jeunes tout ce que leur permet la loi et ce que la loi ne leur permet pas. C’est un vrai sage qui a la tête sur les épaules ». Cette sagesse ne l’aura cependant pas épargné des foudres du régime actuel.













Sonko et Diomaye étant en détention, Birame Soulèye est vu par certains « Patriotes » comme le gardien du temple.









GMS, sosie en presque tout de Sonko









Quant à Guy Marius Sagna, notons que son combat sur tous les fronts lui a offert un gain politique. Bien avant son entrée dans l’Hémicycle, il avait déjà les allures de ‘’représentant du peuple’’. Que ce soient des manifestations contre la vie chère, contre les arriérés de salaire pour les employés d’une entreprise ou contre la loi sur le terrorisme, le leader du mouvement Frapp/France dégage, à travers ses diverses arrestations et incarcérations, s’est forgé une carapace de lutteur infatigable.









Journaliste et analyste politique Hamath Kane ne croit pas qu’Ousmane Sonko soutiendra un candidat autre que celui qu’il désignera dans son parti. Autrement dit, le plan B, qu’il refuse d’entendre, ne devrait venir que de son ex parti. Qui ? Le rédacteur en chef de Bes bi/ Le jour pense que « Guy Marius Sagna est un sosie en presque tout du maire de Ziguinchor : Courage, paladin du patriotisme, nationaliste… ».













Et « s’il y a une revanche à prendre sur Macky Sall, faute d’être au rendez-vous du 25 février, Sonko verrait bien un empêcheur de gouverner et de tourner en rond comme Guy Marius Sagna, l’autre enfant turbulent pour le régime », a-t-il expliqué, ajoutant, que même si chez les « Patriotes », beaucoup parlent de Birame Souleye Diop, Bassirou Diomaye, entre autres, le député et activiste peut être la surprise du chef.













En tout état de cause, il fait partie des plus proches du maire de Ziguinchor. « Sonko day bokk, Macky Dou bokk » (Sonko va participer à l’élection, c’est Macky qui ne va pas participer, en wolof). Tel est son nouveau slogan, qu’il prononce à la fin de chacun de ses discours ou qu’il met en bas de page de tout communiqué transmis à la presse.

L’autre fait qui justifie sa loyauté à Ousmane Sonko, c’est quand il a su, le 16 mars dernier, chiper ce dernier des mains de la Brigade d’intervention de la polyvalente (Bip) alors qu’il devait se rendre au palais de justice de Dakar pour répondre de l’affaire l’opposant au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Ils « ont voulu le kidnapper et nous nous y sommes opposés physiquement. Nous avons arraché Ousmane Sonko », a-t-il déclaré juste à son arrivée au Tribunal. Cette image a fait le tour de la toile et a été bien appréciée par les militants et sympathisants de l’ex-Pastef.





Bassirou Diome Faye, le « clone » de Sonko





Le troisième profil, qui pourrait porter ce « projet » d’Ousmane Sonko, c’est naturellement Bassirou Diomaye Faye, en prison depuis le 18 avril dernier, pour avoir fait un post sur Facebook où il aurait dénigré les magistrats sénégalais.





Fils d’un responsable socialiste à Ndiaganiao, proche de Niadiar Sène, le secrétaire général du Syndicat des agents des impôts et domaines est, pour beaucoup, le double de son mentor. « Il est le clone d’Ousmane Sonko », nous siffle-t-on : « Même fougue, même verve, même tempérament, même amour pour les arts martiaux, même look : souvent crâne rasé, barbe bien taillée ».





En tout état de cause, le président du Mouvement national des cadres patriotes (Moncap) peut se targuer d’être parmi les premiers qui ont cru au projet Pastef/Les patriotes, même s’il ne fait pas partie de ses géniteurs. Au quotidien L'As, il confiait : « J’ai eu l’honneur de concevoir la feuille de route du comité de pilotage provisoire qui a été mis en place, à l’occasion de l’assemblée générale du 4 janvier 2014 ».





Âgé de 40 ans, il boxe déjà dans la cour des grands. Derrière ses apparences d’homme candide, à la limite timide et sans histoire, se cache une personne belliqueuse, prête à utiliser même des armes non-conventionnelles pour déstabiliser ses adversaires.





Mais tout comme Ousmane Sonko, il est également dans les liens de la détention provisoire même si, contrairement à celui-ci, son éligibilité n’est pas encore en jeu.





Cependant, contrairement à Gy Marius Sagna et Birame Souleye Diop, Bassirou Diomaye Faye ne dispose pas jusqu’ici, d’une fonction élective.