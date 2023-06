Blocus du domicile de Sonko : « YAW va lever les barrières ce dimanche » (El Malick Ndiaye)





Ce dimanche dans l’après-midi, Yewwi Askan Wi (Yaw) maintient son appel à la mobilisation pour lever le blocus du domicile d'Ousmane Sonko, à la Cité Keur Gorgui, cet après-midi. Ce, malgré l’interdiction du rassemblement par le préfet de Dakar, Mor Talla Tine.





Devant le "Jury du dimanche", le secrétaire national à la Communication du parti Pastef, El Hadji Malick Ndiaye a expliqué que la coalition a décidé de maintenir ce rassemblement. «Les jeunes et les femmes de la coalition ont tenu une conférence de presse pour réitérer cette volonté d’aller lever les barrières de la honte. Parce que simplement, il n’y a aucune base légale qui permet au président Macky Sall et son clan d’imposer, je dirais, un emprisonnement. Même les pensionnaires de Rebeuss ou du Cap Manuel ont droit à des visites. Ousmane Sonko ne reçoit même pas ses avocats. C’est non seulement illégal, immoral, mais surtout cela (entache) l’image du Sénégal» , a-t-il dit. Interpellé sur les risques encourus surtout après les derniers événements, il a soutenu que Yaw “ne peut pas rester les bras croisés”.





À l’en croire, si le procès (Sweet Beauté) s’était bien déroulé, avec toutes les preuves, aujourd’hui, Ousmane Sonko serait en prison, mais pas assigné à résidence. Il ajoute qu’en tant que maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko devait célébrer la Tabaski auprès de ses administrés, de sa famille, sa maman, entre autres.