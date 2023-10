Boubacar Camara: « Macky Sall est un homme politique redoutable dangereux, mais… »

« Macky Sall est un homme politique redoutable dangereux pour un pays qui veut se développer » selon Boubacar Camara. Devant le jury du dimanche, le candidat à la présidentielle de 2024 explique que l'actuel chef de l’État « s’est battu tout seul. Il a été sur les mouvements de gauche, il s’est battu tout seul et il était là à chaque fois que les circonstances l’exigeaient. Macky Sall sans la puissance étatique est allé voter sans pièce d’identité. Tu lui donnes la police et la gendarmerie à quoi tu peux t’attendre ? », se demande-t-il.







À l’en croire, un homme politique redoutable sait mettre la pression sur les gens. « Je le connais bien parce que c’est un ami d’enfance. Il a battu Wade et a pris le pouvoir. Il est redoutable politiquement, mais est-ce que ce qu’on demande à un chef d’État c’est d’être redoutable politiquement pour des intérêts partisans ? Ce qu’on demande à un président c’est de construire un pays », dit-il.





Dressant le bilan de Macky Sall qui va rendre les rênes, il mentionne que l’éducation, la santé et le capital humain n’ont pas eu suffisamment d’investissement. « Sur les 17 réformes dont on a parlé, aucune n’a été réalisée. L’émergence au rythme de croissance qu’on a au Sénégal il nous faut 32 années pour avoir le niveau du Maroc. On est loin de l’émergence et la croissance est portée par des secteurs qui ne devraient pas la porter. On ne peut pas développer un pays où la majorité de la population ne profite pas de la croissance. L’échec du pouvoir de Macky Sall ne fait pas de doute parce que les gens le ressentent », conclut-il.