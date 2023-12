Bougane Gueye a déposé son dossier de candidature au Conseil constitutionnel

La coalition Bougane2024 a déposé son dossier de candidature à l'élection présidentielle au Conseil constitutionnel. Les détails dans un communiqué que nous publions in extenso.



" En ce jour béni de Noël, le mandataire de Bougane2024 a déposé le dossier de candidature de la coalition au conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle du 25 février prochain. Ensemble nous allons amorcer la transformation du Sénégal et la lutte contre la corruption dans notre pays. J’en profite pour remercier les membres de la coalition Bougane 2024,les militants et sympathisants de Gueum Sa Bopp.



Mention spéciale aux jeunes et les 2700 facilitateurs qui se sont mobilisés pour la collecte,le tri,la sélection et le filtrage des parrainages. En plus du parrainage sur la fiche de collecte, les 58975 sénégalais qui ont sponsorisés ma candidature, nous ont également remis la copie de leur CNI pour parer à toutes éventualités.



Merci pour cette marque de confiance et rendez-vous le 02 Avril 2024 au Palais de la République pour servir ensemble notre cher pays. Que Dieu bénisse le Sénégal.



Bougane Guéye Dany

Candidat de Bougane2024

Leader du mouvement Gueum Sa Bopp