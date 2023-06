Bougane Guèye Dany à l’État du Sénégal : «Vous êtes déjà épinglés sur le plan international»

La réplique n’a pas tardé suite, à la conférence de presse du gouvernement. Le leader de Gueum Sa Bop n’a pas tardé à apporter des éléments de réponse aux allégations du Premier ministre Amadou Ba et sa suite qui se sont prononcés, hier, sur la situation du pays, après les émeutes du début du mois de juin.



Face à la presse, peu après la sortie du gouvernement, Bougane Guèye Dany a assené ses vérités sans gants.



Selon lui, cette sortie du gouvernement n’est qu’un moyen pour se blanchir d’actes connus et reconnus avec la présence, sur le théâtre des opérations, de nervis lourdement armés, que tout le monde a vu tirer sur des manifestants». Des agissements que le président de Guem Sa Bop considère comme du «terrorisme».



Il ajoute : «Aujourd’hui, la vérité a fini par déconstruire un mensonge d’État, avec les enquêtes de la presse étrangère sur la base d’éléments publiés par des Sénégalais sur les réseaux sociaux. Et malgré ces preuves, le régime du président Macky Sall continue à verser dans des mensonges d’État.»



Sur la polémique d’achat d’armement de l’État, le PDG de D-Média a demandé aux dirigeants «d’éclairer la population sénégalaise assoiffée de vérités», car, ajoute-t-il, «lors des manifestations dernières, des armes lourdes ont circulé partout et détenu par des civils, ce qui a plongé le Sénégal dans un film western digne de son nom».



Pour Bougane Guèye, le gouvernement a sali l’image du Sénégal, car c’est un «État qui use de son appareil de répression et qui l’a fortement utilisé lors des dernières manifestations, au point d’enregistrer 20 morts, des centaines de blessés et des centaines d’arrestations aussi arbitraires les unes comme les autres».