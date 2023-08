Bougane Gueye propose des solutions pour les agriculteurs dans les Niayes

Dans un geste de solidarité envers les travailleurs acharnés du secteur agricole, Bougane Gueye Dany, le leader de la coalition «Gueum Sa Bopp», a visité, ce vendredi 25 août 2023, la zone des Niayes. Sur le terrain, le candidat à la présidentielle de février 2024 a pris la température des producteurs agricoles de la zone maraîchère pour s'imprégner des réelles difficultés auxquelles ils se heurtent.





Au cours de ses discussions avec les agriculteurs, le leader de «Gueum Sa Bopp» a mesuré les obstacles majeurs qui freinent les activités de ces derniers, notamment «le manque d'infrastructures de stockage pour les récoltes» ; «l'absence de chambres froides pour préserver la fraîcheur des produits» ; «l'inaccessibilité aux intrants nécessaires», entre autres besoins . Bougane Gueye Dany a exprimé son soutien à l'endroit des jeunes qui ont fait le choix de contribuer au développement agricole local. Il pense que les producteurs ont, avant tout, plutôt besoin d' «encadrement et de soutien» que d' «une simple assistance financière».





Le leader de la coalition «Gueum Sa bopp» a plaidé en faveur d' «une approche différente de la part du gouvernement». Aussi de souligner que «les producteurs locaux méritent d'être accompagnés pour libérer leur plein potentiel». Bougane Gueye Dany s'est offusqué du fait que «sur les marchés sénégalais, des légumes convoyés depuis le Mali et le Maroc soient vendus aux côtés de produits locaux». Selon lui «cette situation nécessite d'investir davantage dans les activités des agriculteurs locaux afin de réduire la dépendance envers les importations étrangères».





Le candidat à la prochaine présidentielle de 2024 a pointé du doigt «les lacunes de l'État sénégalais dans le domaine agricole», affirmant que «des terres fertiles sont disponibles» mais que «l'encadrement et l'accès aux ressources manquent cruellement». Il ne manque pas de souligner «l'importance d'une mécanisation adéquate» et mettre l'accent sur «la nécessité de rendre les machines et les intrants agricoles plus accessibles aux producteurs».