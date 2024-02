Bruno Daroux sur France24 : "Si Macky Sall conteste la décision du Conseil constitutionnel…"

Après la décision du Conseil constitutionnel, tous les yeux sont portés vers la réaction de Macky Sall. Le président va-t-il prendre acte et organiser des élections dans les meilleurs délais, comme voulu par le Conseil ou va-t-il tenter un autre "coup politique" ? C'est la question que beaucoup se posent.





Pour Bruno Daroux, chroniquer international à France 24, une réaction négative de Macky Sall à cette décision du Conseil constitutionnel pourrait rendre la crise beaucoup plus grave. "La question la plus importante est quelle va être la réaction du président Macky Sall. Il avait dit qui aviserait sur les termes d'une décision du Conseil constitutionnel. S'il accepte, on va vers des élections au courant du mois de mars, mais s'il conteste cette décision, on entre là dans une nouvelle phase encore inconnue dans la démocratie au Sénégal. Plus que jamais, la balle est dans le camp du président Macky Sall", a déclaré l'analyste.