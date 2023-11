Budget 2024 : 561 milliards F CFA pour le département de Mansour Faye

Mansour Faye fait face aux parlementaires pour l’examen du budget 2024 du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Cette année le budget est arrêté à 561 750361 668 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et à 283 202 713 325 FCFA en crédits de paiement (CP).





Pour l'exercice 2024, les crédits du programme politique sont arrêtés à 1 902 278 306 FCFA en autorisation d’engagement et en crédits de paiement





t. Il faut noter que les dépenses de personnel sont arrêtées en 444 031 000 FCFA en autorisation d’engagement et en crédit de paiement. S’agissant de l’acquisition de biens et services il est retenu 354 772 736 FCFA en autorisation d’engagement et en crédit de paiement.