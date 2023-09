Bureau des passeports : un homme arrêté avec le registre des naissances de la ville de Touba

La Sureté urbaine (SU) a arrêté aux abords du Bureau des passeports le nommé Mamadou Ndao. Il avait par devers lui le registre des actes de naissance de l’état civil de la ville de Touba, paraphé par le président du tribunal d’instance de Diourbel. Il détenait aussi trois passeports et sept cartes nationales d’identité de tiers.



Interpellé sur sa présence aux abords du Bureau des passeports et sur l’usage qu’il comptait faire du registre des naissances, Mamadou Ndao a servi des explications qui, selon Libération, qui donne l’information, n’ont pas convaincu les policiers. Le journal précise qu’il a déclaré qu’il venait récupérer un passeport et qu’il était chargé par l’officier d’état civil de Touba de renseigner le registre.



«En fait, pointe Libération, Mamadou Ndao, qui n’est pas agent d’état civil, démarchait des personnes qui souhaitaient disposer de passeports avec de fausses identités afin de les inscrire dans le registre des actes de naissance. Il leur remettait ensuite des extraits de naissance qui leur permettait ainsi de disposer de cartes nationales d’identité et de passeports sur la base de ces faux actes.»

Le mis en cause a été déféré au parquet pour fraude documentaire et vol de documents administratifs.