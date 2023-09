Bus flambant neuf, subvention de 2 millions F CFA : Abdou Karim Sall dope le Modèle de Mbao

Ce samedi 23 septembre 2023, la mairie de Mbao était trop petite pour accueillir la famille sportive de la commune. En effet, le Maire Abdou Karim Sall a remis une subvention de 2 000 000 F et un Bus flambant neuf d'une valeur de 49 000 000 F au club fanion de la commune, le Modèle de Mbao qui évolue en nationale 1.



Il en a profité pour donner un appui de 750 000 Francs CFA aux trois ASC de la Zac de Mbao qui évoluent dans les zones du département de Rufisque. Il faut rappeler que la semaine dernière, le Maire de Mbao avait fini de remettre une subvention de 30 000 000 francs au monde sportif de la commune de Mbao.



Suffisant pour dire que AKS est l'un des maires les plus proches du mouvement sportif et de la jeunesse en général.