Campagne : À Dakar, Aliou Mamadou Dia fait de grandes promesses

Le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR), Aliou Mamadou Dia, a entamé sa campagne dans le département de Dakar et ses communes, cherchant à communier une fois de plus avec les populations de la capitale. Lors de cette première étape, le PUR a réussi son pari de mobilisation, avec une forte présence de Sénégalais à Ouakam, aux HLM, à Ngor, Yoff, Parcelles Assainies, Hann, Yarakh et Grand Yoff pour accueillir le candidat Aliou Mamadou Dia.





Abordant divers sujets au cours de ses interventions, le candidat Dia s'est notamment engagé à résoudre les problèmes d'assainissement, comme il l'a souligné avec ironie lors de son passage aux Parcelles Assainies.m : « nous sommes aux Parcelles non assainies ». Il convient de noter que le candidat du PUR, géographe de formation, possède une expertise dans les questions liées à l'aménagement du territoire.





Par ailleurs, il est à souligner qu'Aliou Mamadou Dia a une expérience reconnue en gestion des catastrophes naturelles, ayant travaillé avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Parmi les autres thèmes abordés figure la question de l'accès au logement, pour laquelle le candidat propose la mise en place d'un programme intitulé "Un ménage, Un Toit".





Dans ses discours, il a particulièrement insisté sur l'importance des jeunes et des femmes dans la société sénégalaise. Aliou Mamadou Dia a appelé solennellement les jeunes à cesser l'émigration clandestine et à contribuer à la construction d'un Sénégal prospère. Quant aux femmes, le candidat a détaillé son programme visant à les autonomiser, s'appuyant sur son expérience antérieure au sein du PNUD en Afrique pour les inclure davantage dans le développement national.