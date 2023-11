Campagne de débauche de délégués des candidats dissidents : révélation sur une réunion nocturne au palais

D'après Source A, les dissidents du Pouvoir, Mouhammad Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye et Mame Boye Diao, sont dans la tourmente. Entre "coups bas" et "combines politiques", ils ont perdu des alliés au profit du candidat de Benno, Amadou Bâ, souligne le journal.



Celui-ci avance que la campagne de débauchage a été lancée dans la foulée d'une réunion nocturne des apéristes au palais de la République, et rapporte que pas plus tard hier, l'ancien ministre de l'Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, a assisté au départ de "Thier Casa" à ses côtés depuis 2018 en tant que responsable politique à Djeddah Thiaroye Kao. "Le président Aly Ngouille Ndiaye est quelqu'un de bien, modeste et très pieux. Mais le contexte politique m'oblige à rester aux côtés du Président Macky Sall dont je partage la vision depuis 2009", s'est-il démarqué, annonçant sa décision de "rejoindre" le candidat Amadou Bâ avant de quitter les groupes Whatsapp de son ancien mentor, rapporte le quotidien d'informations.



Avant de rappeler que 24 heures avant la défection de "Thier Casa", cinq délégués régionaux ont lâché l'ancien Premier ministre, Boun Dionne. Il s'agit d'Aliou Kandé, délégué régional du candidat de la Coalition Dionne 2024 à Kolda, de Ciré Talla, à Matam, de Mohamet El Bachir Ndiaye, à Saint-Louis, Abdoul Aziz Diougue, à Tamba, El Hadj Abdoulaye Ndour, à Louga, et Modou Bara Kassé.



Dans leur déclaration, les démissionnaires ont indiqué qu'ils remettront au candidat de Benno les parrainages qu'ils avaient collectées pour Dionne.



Source A souligne que Mame Boye Diao a été la première victime. Ce, après les défections de l'ancien Secrétaire de la Coalition "Diao 2024", El Hadji Seydi, de l'ancien délégué régional de Dakar, Adama Fall, entre autres responsables.