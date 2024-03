Campagne électorale à Kolda : La coalition Diomaye Président présente dans toutes les rues





La Coalition Diomaye Président investit les rues de Kolda. Elle est présente partout. L’ambiance de la campagne de la présidentielle prochaine commence à monter. Elle est presque la seule sur le terrain au deuxième jour de la campagne. Partout où passe cette caravane, elle est accueillie par des militants, des sympathisants, de jeunes et d’adultes. Une foule compacte sillonne les rues et les ruelles. Le coordonnateur départemental du Parti Pastef, Famara Adjiba Mané a pris la tête de cette caravane.





Plusieurs quartiers dont Bantaguel et surtout Saré Moussa, fief du ministre de l'Enseignement Supérieur ont vibré aux rythmes de la Coalition Diomaye Président. L’engouement et la mobilisation font penser à Famara Adjiba Mané que la victoire est toute proche. Le coordonnateur départemental salue le travail des responsables communaux qui continuent de réussir le pari de la mobilisation autour de leur coalition. En effet, les responsables de cette coalition appellent leurs militants et sympathisants à ne pas répondre à la provocation des militants de l’opposition.





Du côté des autres formations politiques, ce n'est pas encore la grande ambiance sur le terrain. En attendant l'arrivée du maire de Kolda Mame Boye Diao, porte-étendard de la Coalition Diao 2024, ses partisans déroulent dans l'ombre avec assurance. Au même moment, Bby n’a pas encore démarré réellement sa campagne même si le Directeur Général de la LONASE était très actif il y a quelques mois. Le DG de la LONASE, Abdourahmane Baldé dit Doura ne tardera pas à se signaler dans quelques jours selon ses proches. Il en est de même pour le DG du Centre régional universitaire de Ziguinchor ( CROUZ), Sana Sané.





Tout compte fait, le terrain est largement occupé par la Coalition Diomaye président dans la commune de Kolda en attendant la descente dans le monde rural.