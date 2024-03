Campagne électorale : À Mbour, Khalifa Sall fustige une économie en lambeaux

Ce mardi 12 mars 2024, le candidat Khalifa Ababacar Sall était dans le 3e département électoral du Sénégal. Mbour où il a été accueilli par une foule compacte, Khalifa Sall est revenu sur les maux des pêcheurs et des hôteliers, les deux mamelles de l'économie de la Petite Côte.





"Notre descente au marché a été un fort moment de communion. On a eu la confrontation d'opinions différentes, de protestations qui sont prises comme des suggestions. Ils nous disent que cette pêche-là, tel qu'elle est vécue par les pêcheurs de Mbour, ne leur sert à rien du tout. Et qu'il faudrait supprimer les licences de pêche, réorganiser l'exploitation de nos eaux. Il faudrait que nos pêcheurs puissent être les bénéficiaires premiers et majoritaires dans ce qui se fait dans ce secteur. Nous sommes tous d'accord que les licences de pêche sont d'une calamité. Les pêcheurs vivent un véritable enfer. Ils investissent beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas de retour sur leur investissement", déplore le président de Taxawu Sénégal.