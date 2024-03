Campagne électorale à Thiès : L’opposition déroule, BBY brille par son absence

Au deuxième jour de la campagne électorale pour la présidentielle de 2024, les activités ne s’emballent toujours pas à Thiès. Pour le moment, c’est l’opposition qui occupe le terrain, alors que la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar brille par son absence.





La campagne électorale pour la présidentielle de 2024 est maintenant bien lancée, après un long tumulte liée à l’imbroglio autour de la date de la tenue du scrutin. Maintenant les yeux sont rivés sur la date du 24 mars 2024 et les candidats et leurs représentants locaux commencent à se déployer sur le terrain.





C’est le cas à Thiès, où cependant seule l’opposition est sur le terrain, alors que la coalition Benno Bokk Yaakaar brille par son absence. En effet, depuis dimanche, les caravanes du candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), de la coalition Diomaye2024, de la République des Valeurs (RV), sillonnent la ville sans répit. Et hier, deux candidats étaient dans la cité du rail, pour des caravanes. Il s’agit de Thierno Alassane Sall et de Mame Boye Diao.