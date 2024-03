Campagne électorale : Forte affluence à Mbacké pour le meeting d'ouverture de Amadou Ba

C’est dans le département de Mbacké (Diourbel) que le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a tenu son meeting d’ouverture de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 24 mars 2024. Ici, Amadou Ba, accompagné par une forte délégation, notamment les ministres Mbaye Ndiaye, Cheikh Oumar Anne, Ndèye Saly Diop Dieng, entre autres, a été accueilli par le ministre maire de Mbacké, Gallo Ba, et les responsables locaux.



Cette rencontre politique, qui s’est tenue ce lundi 11 mars, dans la soirée, au terrain de la gare ferroviaire de Mbacké, a noté une forte mobilisation des militants venus des quatre coins du département. Elle a enregistré également la présence de tous les responsables politiques de l’APR et de BBY de Mbacké. Lesquels se sont tous réjouis du choix de leur département pour abriter la circonstance.



Rencontre avec d’autres responsables locaux



Après Mbacké, le candidat de BBY et son convoi ont sillonné, tour à tour, Darou Moukhty, Thilmakha, Pekesse, Mérina Dakhar. Dans chacune de ces localités, le Président Amadou Ba a rencontré les responsables politiques de la mouvance présidentielle. Avant de prendre congé à Tivaouane à 03h du matin.