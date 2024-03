Campagne électorale : Idrissa Seck promet de changer le visage de Mbour

Le leader du parti Rewmi était à Mbour, dans le cadre de la campagne électorale. Le candidat à l’élection présidentielle du 24 mars 2024, Idrissa Seck, s’engage, une fois à la tête du pays, à changer économiquement le visage de la Petite Côte.





"Mbour est un département économiquement extrêmement important. Il s'agira de développer une matrice d'actions prioritaires dédiée au département en termes d'infrastructures. Nous ferons une grappe de convergences pour changer le visage de Mbour dans les premiers mois de notre installation à la tête de l'État", promet le candidat Idrissa Seck.