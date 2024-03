Campagne Électorale : L’engagement de Khalifa Sall pour le Sénégal oriental et la Casamance

Le leader de la coalition Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, était ce dimanche dans les régions de Tamba et de Kolda. Comme à son habitude, l’ancien maire de Dakar a effectué des visites de proximité dans plusieurs localités de ces régions. Il s’est entretenu avec la population avant de prendre des engagements pour faire des régions naturelles du Sénégal oriental, de la Casamance une locomotive du pays.







‘’Nous avons fait aujourd’hui la région naturelle du Sénégal oriental et la région naturelle de la Casamance. Si on y ajoute la région naturelle du fleuve, on a les trois greniers du Sénégal. Si notre pays veut se développer, il faut que ses trois localités se développent’’, a fait savoir le candidat de Taxawu Sénégal.





Pour lui, ‘’Ces régions ont toutes les ressources pour se développer. Il faut redynamiser l’agriculture, la pêche et l’élevage dans ses zones pour que le Sénégal puisse atteindre l’autosuffisance. Je prends l’engagement de faire de ces trois régions la locomotive du pays.’’





Khalifa a aussi profité de l’occasion pour rendre hommage aux forces de défense et sécurité dans ces zones frontalières.





‘’Nous sommes dans une région frontalière et tout le monde sait ce qui se passe dans la sous région. Il y a beaucoup de tensions dans les pays voisins. J’en profite pour rendre un hommage permanent à nos forces de l’ordre qui sont garantes de l’unité nationale’’, lance-t-il.





‘’C’est pourquoi nous avons comme objectif de bâtir une nation, pour que le vivre ensemble soit une réalité. Khalifa Sall Président, je serais, le garant ferme de l’unité nationale’’, conclut Khalifa Sall.