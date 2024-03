Campagne électorale : La coalition KhalifaPrésident interrompt ses visites de proximité à cause d'un accident

Le convoi de la coalition KhalifaPrésident/Dakar a eu un accident de la circulation ayant fait cinq blessés actuellement pris en charge à l'hôpital de Pikine. L'accident est survenu dans la zone de Keur Massar-Malika-Yeumbeul.