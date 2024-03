Campagne électorale : Les promesses d'Aly Ngouille Ndiaye pour Mbour

Ville de pêche et de tourisme, Mbour a perdu son lustre économique d'antan. Le candidat de la coalition AlyNgouille2024 promet de restaurer cette économie, en permettant au département de retrouver sa belle époque où le poisson était pêché en abondance et que le tourisme battait son plein.





"Mbour, aujourd’hui, est un département très peuplé dont les activités principales sont la pêche et le tourisme. Dans le domaine de la pêche, nous avons tous constaté l’absence de la ressource poisson à cause de la surexploitation entre les accords, les licences de pêche et les piroguiers. Nous avons décidé, si nous sommes élus à la tête de ce pays, d’arrêter cette surexploitation. Elle passera par la réduction des quotas, voire l’annulation des accords, si toutefois c’est nécessaire. On ne peut pas concevoir qu’au Sénégal, avec plus de 700 km de côtes très poissonneuses, qu’on manque de ressources à ce point. Et aujourd’hui, c’est une question très importante qui touche le secteur, parce qu’il n’y a pas de poisson et que les pêcheurs sont obligés de transformer leurs activités de pêche en activités de transport maritime", a affirmé Aly Ngouille Ndiaye, candidat à la Présidentielle.