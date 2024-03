Campagne : Mame Boye Diao déplore la déliquescence du foirail de Diamaguene Sicap Mbao et propose des solutions

Pour son 10e jour de campagne électorale dans le cadre de la présidentielle du 24 février prochain, El Hadji Mamadou Diao, le candidat de la coalition Diao 2024, a fait un tour au foirail de Diamaguene Sicap Mbao. Face aux nombreux éleveurs venus lui exposer leurs préoccupations majeures, Mame Boye Diao a déclaré : "Plusieurs années après son érection, le foirail de Diamaguene Sicap Mbao peine à avoir une image reluisante qui devrait refléter l'importance du secteur de l'élevage dans l'économie sénégalaise. La situation est encore plus déplorable en période d'hivernage. Cet état de fait est une atteinte à la dignité humaine".



Pour que l'élevage puisse jouer pleinement son double rôle de création de richesses et d'emplois, le candidat de la coalition Diao2024 propose la mise en place d'une ligne de crédit destinée à booster le secteur de l'élevage. Qui dit élevage dit production laitière. De ce point de vue Mame Boye Diao a bien des idées susceptibles de renverser la tendance: "La modernisation de la filière laitière à laquelle l'état doit s'atteler pourrait non seulement changer la balance commerciale en matière d'importation de lait mais elle pourrait être une panacée contre le fléau effroyable de l'émigration clandestine avec ses conséquences désastreuses", observe-t-il. Il préconise la construction de ranch comme celui de Dolly pour le rayonnement du secteur de l'élevage.