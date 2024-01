Campagne Présidentielle 2024 : les hommes de Amadou Bâ

Candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Bâ a monté son équipe de campagne. Comme Macky Sall, en 2012, il s’est gardé de nommer un directeur de campagne, préférant s’appuyer sur un directoire.



D’après Les Échos, celui-ci est composé de pôles avec à la tête de chacun un responsable. Ainsi El Hadji Kassé va s’occuper de la communication, un service réparti en plusieurs unités (Digital, Relations médias, Arguments et Éléments de langage…).



Le pôle juridique est dirigé par l’ancien ministre de la Justice El Hadji Amadou Sall. Dr Cheikh Kanté est chargé de fédérer les mouvements de soutien tandis que Ndèye Saly Diop et Bakhao Ndiongue sont appelées à mobiliser les femmes.



Moussa Sow est à la tête du pôle Jeunesse et Yéya Diallo veillera sur la Jeunesse féminine.



Le pôle Programme comprend trois têtes : Doudou Ka, Pape Sagna Mbaye et Serigne Mbaye Thiam.



Modou Diagne Fada et Oumar Bâ veilleront sur les Relations avec les élus. Me Oumar Youm et Thérèse Faye s’occuperont de l’Organisation.



L’homme d’affaires Racine Sy fera le lien entre Amadou Bâ et la Société civile. Aliou Sow, Seydou Diouf, Aly Haïdar et Benoît Sambou dirigent, respectivement, les pôles Culture, Sport, Environnement et Élections.



Un dernier pôle veillera à la Stratégie. Celui-ci réunit les présidents d’institution et sera coordonné par Moustapha Niasse. On y retrouve Amadou Mame Diop (Assemblée nationale), Abdoulaye Daouda Diallo (CESE), Aminata Mbengue Ndiaye (HCCT). Le Président Macky Sall, à sa demande, selon Les Échos, siège également dans ce pôle.



Le journal révèle que Amadou Bâ entend diriger personnellement sa campagne, même si, souligne la même source, il compte s’appuyer sur un cabinet qu’il va former autour de lui.