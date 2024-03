Campagne présidentielle : Alioune Badara Diop de l’Olac sonne la grande mobilisation pour la victoire d'Amadou Ba au premier tour

Alioune Badara Diop, le directeur général de l'Office des Lacs et Cours d'Eaux (OLAC), a démontré une grande force de mobilisation ce samedi dans son bastion au quartier Balacos. En présence de son mentor et coordinateur départemental de Benno Bokk Yakaar, Mansour Faye, le directeur général de l'OLAC a organisé un rassemblement impressionnant pour affirmer sa détermination à faire élire le candidat de la grande coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, dès le premier tour.



"Je suis très satisfait de la réponse massive de la jeunesse et des femmes. Aujourd'hui, je tiens à exprimer ma gratitude envers mon mentor Mansour Faye, mais aussi à remercier le président Macky Sall pour son bilan colossal. Macky Sall part en nous laissant des projets importants que notre candidat, Amadou Ba, réalisera", a expliqué Alioune Diop.



Continuant sur sa lancée, il a loué le programme du candidat de Benno Bon Yakaar, qui prend en compte de nombreux aspects sociaux. Il a rappelé notamment que leur candidat prévoit la mise en place de 100 000 logements en crédit immobilier, ainsi que l'installation de 100 000 plateformes de production de services dans le cadre de la lutte contre le chômage.



Le responsable politique de l'Alliance Pour la République (APR) n'a pas non plus manqué de tirer sur le parti Pastef, qu'il accuse de se livrer à une escroquerie politique. "Pastef s'engage dans l'escroquerie politique. La plus grande escroquerie consiste à ignorer le bilan colossal du président Macky Sall pour nous parler d'un bilan immatériel", a-t-il martelé.



Prenant la parole, le ministre-maire et coordinateur départemental de BBY de Saint-Louis a salué la forte mobilisation des habitants de Balacoss et des environs autour de leur leader Alioune Badara Diop.



Selon lui, cela démontre la détermination et la volonté de ces derniers à élire leur candidat, Amadou Ba, choisi par le président de la République Macky Sall pour poursuivre ses projets pour Saint-Louis, qui, a-t-il rappelé, a largement bénéficié des deux mandats du président Sall, ainsi que pour le Sénégal dans les cinq années à venir. Mansour Faye a insisté sur l'importance de concrétiser cette forte mobilisation en allant voter massivement



"Le président Macky Sall, au cours de ses douze ans de mandat, a lancé le programme Yoonu Yookuté en 2012 et le Plan Sénégal Émergent (PSE) en 2014, avec les PAP 1 et PAP 2. C'est maintenant à son candidat choisi, Amadou Ba, de poursuivre avec le PAP 3 pour faire du Sénégal l'un des pays les plus développés d'Afrique d'ici 2035. Pour cela, il est crucial de voter massivement afin de remporter une large victoire dans les 29 bureaux de vote de Saint-Louis", a souligné Mansour Faye.