Campagne présidentielle : Ce qu'il faut retenir du temps d'antenne de Thierno Alassane Sall

Thierno Alassane Sall a effectué son premier passage à la RTS, conformément au temps d'antenne qui lui est consacré durant cette campagne électorale. Face aux Sénégalais, Thierno Alassane Sall a promis de rendre le pays autosuffisant en matière alimentaire, grâce à l'agriculture, et à devenir un leader dans la région. "Le Bangladesh a beaucoup plus d'habitants que nous et moins de terres, mais arrive pourtant à être autosuffisant", dit-il.





TAS souhaite également "régler définitivement la question de l'indépendance des institutions et de la justice", et de refaire du Sénégal une vitrine de la démocratie en Afrique de l'Ouest.





Le leader de la République des valeurs a également mis en avant l'importance de préserver les ressources naturelles du pays.