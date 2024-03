Campagne présidentielle : Déthié Fall promet des Solutions concrètes à Keur Madiabel

Dans le cadre de la deuxième journée de la campagne présidentielle, le candidat du Parti Républicain pour le Progrès (PRP), Déthié Fall, s'est adressé à la population de Keur Madiabel, dans la région de Kaolack.



Déthié Fall a débuté son discours en exprimant sa gratitude : « Je vous remercie pour cette magnifique mobilisation malgré l'heure »



Un moment fort de son allocution a été la reconnaissance de l'appui de l'honorable député maire Aliou Kebe, affirmant : « À Keur Madiabel, la Coalition DéthiéFALL2024 compte un allié de taille en la personne de l'honorable député maire Aliou Kebe ».



Le candidat à la présidentielle a également pris acte des préoccupations de la population, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'eau. Il a déclaré : « A travers lui et à travers les nombreuses doléances reçues de la population de Keur Madiabel, nous notons le problème d'eau ».



Dans un ton résolument ferme, le membre de Yewwi Askan Wi a fait part de son incompréhension de la situation actuelle dans certaines zones du pays : « Il est inacceptable qu'au Sénégal de 2024, nous notons toujours des difficultés d'approvisionnement en eau avec l'énorme potentiel hydrologique dont nous disposons et l'expertise en ressources humaines formées dans nos écoles, universités et instituts »



Le leader du PRP a conclu son discours en prenant des engagements concrets envers la population de Keur Madiabel : « Je prends l'engagement ferme et solennel que si vous nous faites confiance au soir du 24 mars 2024, les difficultés d'eau tant dans l'approvisionnement que dans la distribution seront définitivement réglées ».



Enfin, il a mis en avant son engagement en faveur du développement économique local, notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'industrialisation : « Je prends également l'engagement qu'une fois élu au soir du 24 mars 2024, j'engagerai dans l'urgence les chantiers liés à l'agriculture, à la transformation agricole et à l'industrialisation afin que le Saloum puisse jouer son rôle dans la souveraineté alimentaire ».