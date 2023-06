Campagne "1 million de raisons de continuer avec Macky Sall" : Abdoulaye Dièye récolte déjà 800 000 signatures

Le président du mouvement Siggi Jotna, par ailleurs directeur général de l'AIDB, a lancé la plateforme "1 million de raisons de continuer, 1 million de signatures". En quelques semaines, il a pu engranger 800 000 signatures. «Nous avons pu récolter 800 000 signatures partout dans le pays», déclare le président de Siggi Jotna.



Aujourd’hui, il était question de faire le point sur le bilan à mi-parcours du travail effectué.



"1 million de raisons de continuer avec Macky et 1 million de signatures"



«Il y a quelques semaines, nous avions lancé la plateforme '1 million de signatures'. Aujourd’hui, à mi-chemin, nous sommes à 800 millions et nos résultats ont largement dépassé nos attentes. Cela montre que la majorité silencieuse des Sénégalais est engagée dans la dynamique de renouveler le pacte de confiance qui les lie au président Macky Sall. En quelques semaines, nous avons collecté plus de 800 mille signatures partout dans le pays et dans notre diaspora», a déclaré le DG de l'AIDB.



Abdoulaye Dièye estime que «chaque signature porte un vœu, un espoir d’un lendemain heureux. Nous parlons du pays réel et non de celui virtuel, des professionnels de la manipulation qui répandent la terreur dans les cœurs et les esprits. Huit cent mille signatures, donc 800 mille raisons de continuer, 800 mille raisons de désarmer la haine dans un pays de paix et de dialogue. Nous sommes tous unis pour une seule cause et ensemble, nous allons faire entendre nos voix, notre voix, la voix de la sagesse. Nous avons rassemblé des signatures pour partager nos histoires, pour sensibiliser le monde sur l’importance de la troisième candidature du président Macky».



Par ailleurs, il explique les difficultés rencontrées durant la collecte. «Au cours de cette campagne, nous avons eu des difficultés et même des critiques, mais cela ne nous empêche pas de persévérer dans notre cause».



Abdoulaye Dièye persiste que leur objectif sera atteint, car il reste convaincu que "le bilan du président constitue une raison suffisante pour continuer à la tête du pays, car le Sénégal est en train de passer de l’indigence à l'émergence. Sur le plan diplomatique, le Sénégal continue de rayonner, comme en attestent son bilan à la tête de l’Union africaine et la médiation dans la guerre russo-ukrainienne. Le contexte sous-régional qui fait du Sénégal l’un des derniers remparts contre la montée de l'extrémisme est une autre raison essentielle face à ces succès engagés depuis presque 11 années à la tête du Sénégal. Et face au péril, le président Macky Sall est dans l’obligation patriotique, pour ne pas dire morale, de renouveler le pacte qui le lie aux Sénégalais. L'État doit rester fort et faire face. La candidature du président Macky Sall n’est plus un choix personnel, mais un devoir. Nous allons continuer cette campagne pour demander aux Sénégalais de donner les raisons qui les poussent à soutenir le président".



Ainsi, le président de Siggi Jotna donne rendez-vous au mois de juillet pour présenter le million de signatures.