CAN-2023 : Clash entre Emerse Faé et Jérôme Rothen





Très heureux après avoir remporté la CAN-2023 avec la Côte d'Ivoire, Emerse Faé ne s'est pas empêché de solder ses comptes avec Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, aujourd'hui consultant sur RMC Sport. Ce dernier, en évoquant la CAN, avait critiqué le niveau de jeu, affirmant qu'il n'y avait pas de tactique et que le niveau technique était faible.





Au micro de Dounia Mesli, après la victoire face au Nigeria, Emerse Faé a répondu à Rothen. « J’ai entendu dire qu’il y a un pseudo-journaliste en France qui n’a jamais fait de match international de sa vie. Il aurait dit que le niveau de la CAN était catastrophique parce qu’il n’y avait ni technique ni de tactique. Je pense qu’il ne comprend rien au foot. Quand on regarde la carrière internationale qu’il a eue… Je ne suis pas étonné. Je l’ai laissé parler, il s’est fait remarquer, il a fait son intéressant. C’était une CAN extraordinaire, avec des rebondissements, des buts, du spectacle. Il a été très malhonnête de dire que cette CAN n’était pas de qualité », a déclaré le sélectionneur ivoirien.





Sans tarder, Jérôme Rothen a répondu à Faé ce lundi. «Emerse Faé, tu aurais pu citer mon nom ! Tu l’as aperçu plus d’une fois sur le terrain (en plus des maillots que je t’ai donnés). Promis, je ne parlerai pas de ta carrière et tes 0 titre gagné», a réagi l'ancien joueur de Monaco et du PSG.