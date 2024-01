CAN 2023 : Voici les 10 équipes déjà qualifiées en 8es de finale

Avant les quatre matchs de ce mardi 23 janvier, 10 équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. Parmi elles, figurent le Sénégal et la Guinée, qui se rencontrent à 17 h pour la « finale » du groupe C.







Après les matchs d'hier, notamment la lourde défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée Équatoriale et les matchs nuls entre le Cap-Vert et l'Egypte puis le Ghana et le Mozambique, la Guinée, le Maroc, le Burkina Faso et le Mali se sont officiellement qualifiés pour le second tour sans jouer. La raison est qu'ils sont assurés de terminer au moins comme meilleurs troisièmes puisqu'ils ont plus de points que la Côte d'Ivoire et le Ghana, respectivement 3e des poules A et B.





Les autres sont assurés d'être dans les deux premiers, comme le Sénégal. Dans les poules A et B, le classement final est connu avec la Guinée Équatoriale première, suivie du Nigeria. Dans la poule B, le Cap-Vert est le leader, suivi de l'Egypte.





Pour le moment, 10 équipes sur 16 sont déjà qualifiées au second tour. Il s'agit du Sénégal, de la Guinée, du Nigeria, de la Guinée Équatoriale, du Maroc, du Cap-Vert, de l’Egypte, de l’Angola, du Burkina Faso et ldu Mali.